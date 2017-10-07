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Haliç Köprüsü'nde araç yangını

İstanbul'da Haliç Köprüsü'nde seyir halindeyken yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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İstanbul'da Haliç Köprüsü'nün Topkapı istikametinde seyir halindeki aracın motor bölümünde yangın çıktı. Sürücünün emniyet şeridine çektiği otomobili kısa sürede alevler sardı.

Otomobil sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine gelen Şişli ve Beyoğlu iftaiye ekipleri yangını müdahale ederek söndürdü, araçta hasar meydana geldi.

Araç yangını nedeniyle bir süre tek taraflı trafiğe kapanan yol hasarlı aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

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