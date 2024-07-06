Haliç Köprüsü'ndeki çalışma tamamlandı
Haliç Köprüsü'nün metrobüs yolundaki asfaltı yenilemek üzere 3 Temmuz Çarşamba günü başlatılan çalışma sona erdi. Çalışma süresince trafiğe kapatılan D-100 kara yolu Haliç orta köprüsü Kadıköy istikameti de saat 01.00 itibarıyla yeniden açıldı.
AA
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İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, Haliç Köprüsü'ndeki metrobüs yolunda asfalt yenileme çalışması yaptı.
3 Temmuz Çarşamba günü, saat 23.00'te başlayan çalışmayla eskiyen ve yer yer sürüş konforunu etkileyen yoldaki asfalt değiştirildi. Trafikte yer yer sıkışıklık yaşanmasına neden olan çalışma, dün gece 01.00 itibariyle son buldu.