Haliç Su Sporları Merkezi açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Haliç Su Sporları Merkezi’ni, İletişim Koordinatörlüğü ve Spor İstanbul iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Haliç Kürek Yarışları’yla açtı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, renkli görüntülerle hizmete giren merkezin açılışında birer konuşma yaptı.

Haliç’in tarihi ve coğrafi konumu nedeniyle önemli bir nokta olduğunun altını çizen İmamoğlu, “Haliç'i tertemiz, masmavi sularıyla ve yemyeşil kıyılarıyla birleştirmek ve buluşturmak, bizim en önemli sorumluluğumuz oldu. Geçtiğimiz dört yıl içerisinde, Haliç yoğunluklu çok fazla işimiz var. Bu işlerimizin her birisinin meyvelerini almaya başladık ve önümüzdeki süreçte de almaya devam edeceğiz. Haliç'i, hak ettiği öneme dönük bir faaliyet sahası haline dönüştürüyoruz. Ve cazibe merkezi olacağından hiç şüphemiz yok” dedi.

İBB’nin, aralarında kürek sporunun da olduğu amatör branşlara önem verdiğine dikkat çeken İmamoğlu, şu bilgileri paylaştı:

“İstanbul'da, su sporlarıyla ilgilenen 80’e yakın kulübümüz var. Her kulübümüzle ilişki içerisinde olacağız. Tesiste, 174 kano kapasiteli bir kayıkhane de var. Çok faaliyet sahası var. Fitness salonu var. Konferans salonu var, hakem kuleleri var. Eğitmen odası, soyunma odalarının yer aldığı bir bölümü söz konusu. Yine burada, bu güzel alanda, özellikle bu kulübün ve bu sahanın çok kıymetli fertleri, üyeleri, kulüpleri, yöneticileri, sporcuları, bu bahsettiğim salonlardan faydalanmalarının yanı sıra, bu güzel tesise gelip, yine belediyemizin kurumu olan Beltur’dan sağlıklı beslenmeleri ve çay kahve içmelerini de diliyoruz elbette. 5 adet Butik Su Sporu Merkezi’mizin de yapım aşamasında olduğunu, İstanbul'a kazandırmak için çalıştığımızı duyurmak isterim. İlk etapta Avcılar, Beyoğlu, Tuzla, Bostancı ve Florya'da yapımına başlanan tesisler; yelken, kano, kürek kulüplerimiz tarafından antrenman amaçlı olarak da kullanılabilecek. İstanbul'da, su sporlarıyla ilgili kulüplerimizin buralardan en etkin şekilde faydalanmalarını da özenli bir şekilde destekleyeceğiz.”

“İstanbul’a ‘olimpizm ruhu’ kazandırmak istiyoruz”

Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye’nin su sporlarında hak ettiği yerde olmadığını herkesin bildiğini dile getiren İmamoğlu, “Bu branşlarda hak ettiği yeri elde etmediği takdirde, olimpiyatlarla ilgili hedef koyduğumuz İstanbul'umuzun ne yazık ki oraya erişmesinin mümkün olmadığını da biliyoruz. Evet; çok güzel tesisler yapıldı. Yapmaya devam ediyoruz. Bu da onlardan birisi. Ama bilelim ki, tesislerle ‘olimpizm ruhu’ elde edilmiyor. Tesislerle olimpiyat kazanılmıyor ya da olimpiyat ev sahipliği yapılamıyor. Bu bir spor bilinci meselesi. Sporun centilmenlikle, sporun insana verdiği değerle, önemle, ‘önce insan’ diyen anlayışıyla bir kültür olarak yaygınlaşmasını her şeyin önünde tutuyoruz. İstanbul’a olimpizm ruhunu kazandırmak ve 16 milyon insanının sportmence yaşam sürdüğü bir kent haline getirmek, öncelikli hedeflerimiz arasında” şeklinde konuştu.

“Feshane’yi 22 Haziran’da açıyoruz”

“Haliç’te, tam karşımızda duran Feshane'nin, dünya sanatına büyük bir ev sahipliği yapacağı şekliyle, 22 Haziran'da açılışını yapacağımızı da buradan müjdelemek istiyorum” diyen İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

“Yine yanı başında, 19. yüzyılın çok önemli bir sanayi tesisinin de yeniden inşa edilerek, bir sanat ve kültür merkezine dönüştüğünde, sadece şu gördüğünüz kesit, İstanbul'un dünyadaki en önemli sanat aktivitelerini yaptığı bir sahaya ve kesite dönüşecek. Bu bağlamdaki adımlarımız, gerçekten İstanbul'umuza, ülkemize çok iyi gelecek ve renk katacak. Renkli yaşamınıza, üretken yaşamınıza, bir arada olma sevincinize ve umudunuza lütfen devam edin. Ve bunu güçlendirin. Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe dair umudunu artıran, tam da bu tür kutlama anları, bir araya gelme anlarıdır. Sevincini ve umudunu yüksek tutan nesillerin olduğu toplumlar, asla gelecekle ilgili umutsuzluğu, ruhunun zerresinde dahi taşımaz. Ben, bu bağlamda, ülkemize ve milletimize bu yolculukta hizmet etme kararlılığını devam ettiren bir yol arkadaşıyım. Milletimizin yol arkadaşıyım. Buna devam edeceğim. Kararlıyız. Umutla, çok güzel işler yapacağız. Ve hiçbir zaman susmayacağız. Her şey çok güzel olacak.”

Önce açılış, sonra ödül töreni

Yıldız da duygularını, “Haliç Su Sporları Merkezi, 10 yıl önce, rahmetli Kadir Topbaş abiyle başladığımız bir yolculuğun, bugün Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından hizmete açılmasına, Beyoğlu Belediye Başkanı olarak duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Emeği geçenlere, Sayın Başkan'a, mimarından mühendisine, çalışanlarına, hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. ‘Haliç'e yakıştı’ diyoruz. Bundan sonra inşallah, burada güzel yarışmalarla bir araya geleceğiz” sözleriyle dile getirdi. Konuşmaların ardından; İmamoğlu, Yıldız, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, CHP milletvekilleri Ali Gökçek, Gökan Zeybek ve sporcular tarafından kesilen kurdele ile Haliç Su Sporları Merkezi, resmen hizmete girmiş oldu. İmamoğlu ve beraberindeki heyet, kadınlar kategorisinde dereceye takımlara da ödüllerini verdi.