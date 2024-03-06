Halk Ekmek'te Ramazan pidesi fiyatı belli oldu
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 340 gramlık Ramazan pidesinin Halk Ekmek tarafından 10 lira bedelle büfelere ulaştırılacağını açıkladı.
Haber Merkezi
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Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yapan İmamoğlu, "Bu yıl da İstanbullulara uygun fiyata Ramazan pidesi sunuyoruz. Halk Ekmek 340 gramlık pideyi 10 TL’den büfelerimize ulaştıracak. Sofralarımıza bereket olsun" ifadelerini kullandı.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, İstanbul ve Ankara’da 250 gram Ramazan pidesinin fiyatının 15 TL olarak satışa sunulacağını söylemişti.