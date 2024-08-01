Halk TV'nin İsrail altyazısına RTÜK'ten inceleme

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye, seçimi kazanan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ı tebrik etmek için bulunduğu başkent Tahran'da hava saldırısında öldürüldü. Hamas ve İran, suikasttan İsrail'i sorumlu tuttu.

Halk TV'de dün akşam olayın değerlendirildiği programda altyazıda "İsrail bir gece ansızın nasıl geldi?" ifadesi yer aldu. Bu ifade bazı kesimlerin tepkisini çekti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de kanal hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şahir şunları yazdı: "Filistin’in haklı davasını savunanların, Gazzeli çocuklar katledilmesin diye mücadele edenlerin zalimce şehit edilmesinden rahatsız olmayan, aksine failleri savunan yayıncı zihniyeti kabul etmemiz mümkün değildir. RTÜK olarak her vatandaşımız gibi vicdanlı medya beklentisindeyiz. Halk TV’nin fütursuz yayınları hakkında inceleme başlatılmıştır. Böyle bir yayıncılık anlayışının karşısındayız. Yasayla belirlenen yayıncılık ilkelerini ihlal edenlere fırsat vermedik, vermeyeceğiz de."