Halkbank'tan deprem bölgesindeki çalışanlarına ‘afet’ yardımı

Ülkemizin geçirdiği en büyük felaketlerden biri olan ve beşinci gününde olduğumuz depremin etkilerinden kurtulmak için tüm kurumlar ve vatandaşlar ellerinden gelen yardımlar sağlanıyor.

5 bin TL yardım yapılmıştı

Halkbank üst yönetimi tarafından depremden etkilenen 10 ilde görev yapan çalışanların acil nakit ihtiyaçlarını karşılanması amacıyla ilk etapta 8 Şubat 2023 'te 5 bin TL afet yardımı yapılmıştı.

Afet yardım tutarı toplam 30 bin TL oldu

Banka üst yönetiminin bugün aldığı kararla 10 ilde görev yapan çalışanların tamamına 25 bin TL daha yardım yapıldı. Böylelikle çalışanların afet yardım tutarı toplam 30 bin TL oldu.