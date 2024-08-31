Haluk Levent'ten sosyal medyaya 'sağlık molası'

Sağlığıyla ilgili yaşadığı problemler sonrasında bir sene düzenli beslenip spor yapsa da, doktorlarının yönlendirmesiyle stresten uzak durması gerektiğini öğrenen Haluk Levent, çareyi sosyal medyaya ara vermekte buldu.

Müzik çalışmalarına, konserlerine ve deprem bölgesindeki yardım çalışmalarına daha fazla vakit ayıracağını belirten sanatçının sosyal medya molası öncesinde sevenlerine X hesabından ilettiği mesaj ise şu oldu:

" Önemli !!! (Kendimle ilgili)

Geçen yıl 24 Mayıs günü kan değerlerimi ölçtürmüştüm hastanede. Çünkü çok şikayetim vardı. Açlık kan şekeri 341 Hba1c 13.5 çıkmıştı. Evet yanlış görmüyorsunuz. Maalesef öyleydi. Bir yıldır sağlıklı beslenme ve full spor sonucunda değerler bayağı düştü ama yeterli değil. Çünkü spor da yapsan sağlıklı da beslensen eğer hayatında stres varsa şekeri tetiklediğini söyledi doktorlarım. Ve bugün uzun toplantılar sonucu kararlar aldık.

Bir müddet sosyal medyadan da uzak durmamı söylediler. Evet sosyal medyanın da bende stres oluşturduğunu düşünmüşler. (Doğru düşünmüşler ) Bu sürecin yönteminde, mikrobiyom esaslı sağlıklı yaşam desteği için Prof.Dr. Meltem Yalınay’a, endokrinolojik tedavi desteği için Doç.Dr. Arzu Or Koca’ya teşekkür ederim. Evet bir müddet konserlerimle, stüdyo çalışmalarıyla ve deprem bölgesindeki Ahbap faaliyetlerine yoğunlaşacağım.

Sayfamı @ahbap ekibi yönetecek. İhtiyacı olanlara direkt ulaşacaklar yine. Haydi bana biraz müsade. Arkamdan çok konuşmayın!"