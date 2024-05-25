Hamzabeyli'de 26 kilometrelik tır kuyruğu

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Avrupa’ya geçiş için yüzlerce tır sürücüsü araçlarında bekliyor.

İstanbul'dan aldığı yükü İsveç'e götüren tır şoförü Kemal Can, dün geceden beri kuyrukta beklediğini söyledi. Kapıya ulaşmak için önünde yaklaşık 18 kilometre kuyruk olduğunu belirten Can, "Aşağı yukarı seferlerimiz 10-15 gün sürüyor. Bulgaristan Schengen bölgesine girdikten sonra sıra daha da fazlalaşmaya başladı. Büyük bir ihtimal Bulgaristan yeterli çalışmadığı için bu sıra oluyor." dedi.