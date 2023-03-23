En az 100 bin seçmen tarafından aday gösterilmesi gereken Cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci devam ediyor. YSK tarafından başvurusu kabul edilen 11 aday için süreç 27 Mart'a kadar sürecek.

Özellikle gençlerin kendisine büyük destek verdiğini ifade eden ve her fırsatta 6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan fazla oy alacağını belirten Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adayı olması için geçen 3 günde 46 bin imza toplandı.

Cumhur İttifakına katılmama kararı aldıktan sonra imza toplama sürecine giren Fatih Erbakan ise 43 bin bandını geçti.

İmza için son gün ne zaman?

YSK'nın açıkladığı karara göre; Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten seçmenler tarafından verilecek 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, imza toplama sürecinin 27 Mart saat 20.00'ye kadar devam edeceğini dile getirdi.

Hangi cumhurbaşkanı adayı kaç imza aldı?

23 Mart saat 17:00 itibari ile toplanan imza sayıları ise şöyle:

Muharrem İnce: 46.614

Fatih Erbakan: 43.760

Sinan Oğan: 24.367

Doğu Perinçek: 11.094

Yakup Türkal: 1589

Erkan Trükten: 717

Ahmet Özal: 504

İrfan Uzun: 286

Halil Murat Ünver: 198

Hilmi Özden: 138

Davut Turan: 61