Harem'de denize düşen kılavuz kaptan hayatını kaybetti
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Harem açıklarındaki ticari gemiye çıkarken denize düşen kılavuz kaptan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Haber Merkezi
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Karadeniz'e gitmek üzere İstanbul Boğazı'na girmeye hazırlanan 'New Siham' isimli ticari gemiye 'Kıyı Emniyeti 8' botuyla kılavuz kaptan gönderildi.
Gemiye ulaşmak için çarmıha geçen kılavuz kaptan Oğuz Kök (62), bir süre sonra denize düştü. Denize atlayan botun çarkçısı Kamil Taruz (50) tarafından kurtarılan Kök, Harem İskelesi'ne çıkarıldı.
Bilinci kapalı şekilde Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kök kurtarılamadı.