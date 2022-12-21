Cevdet İnci Eğitim Vakfı’nın düzenlediği ve Türkiye’de sivil toplum ile özel sektör iş birliğinde tematik olarak uygulanan ilk hibe programı olan Hasat Hibe Programı'nın kazananları belli oldu. Bu yıl pilot uygulama olarak sadece Ege Bölgesi’nde yer alan 18 üniversitede lisansüstü düzeyde bir programa kayıtlı öğrencilerin katıldığı program kapsamında Vakıf, 5 projeye 70’er bin TL hibeye ek 9 ay boyunca 3.500 TL burs, 5 projeye ise 20’şer bin TL veriyor. Hibeye hak kazanan proje sahiplerine ayrıca projeleriyle ilgili mentorluk da sağlanacak.

Originn’de gerçekleştirilen Hasat Zamanı final etkinliğinde kazananlara ödülleri verildi.

İnci Vakfı Güç Kaynağı Ece Elbirlik Ürkmez, “İnci Vakfı’nda çeşitli yaş gruplarından öğrencilerle faaliyetlerimiz var. Yıllardır Lisansüstü ve Doktora çalışmaları yürüten gençlerimize de daha yapılandırılmış bir şekilde destek olmak istiyorduk. Hasat Hibe Programı ile hem gençlerimizi destekleme hem de doğaya vermekte olduğumuz hasarı onarmayı hedefleyen fikirlere can suyu olma imkânı yaratmaya çalıştık. Hepimiz gelecekle ilgili çeşitli kaygılar duyuyoruz. Bu kaygılarımız karşısında geri çekilmek yerine kendimizi nasıl geliştirebileceğimizi ve olumlu katkı yaratabileceğimizi düşünmeliyiz. Birlikte güçlüyüz, bu yüzden daha fazla bu konularda emek veren topluluklarda bir araya gelerek birbirimize destek olmalıyız. İnci Vakfı’nda hayal-hedef-hareket diyoruz ve bugün burada yeni hareketler başlatmak için buluştuk. Bugün henüz bir başlangıç, önümüzdeki dönemde gençlerimiz ile bir araya gelmeye ve yoldaşlığımıza devam edeceğiz” dedi.

İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök ise, şöyle konuştu: “İnci Holding olarak 70 yıldır, yaptığımız işi tüm paydaşlarımıza ortak fayda sağlayacak şekilde yapmayı, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı daima çok önemsiyoruz. Bunun bir parçası olarak doğayı korumak, bugüne dek verilen hasarı onarmak ve çevre bilincini artırmayı da sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Hasat Hibe Programı ile gençleri hava, su ve toprağın geleceği için çözümün bir parçası olmaya davet ettik. Gençler, yaratıcı, etkin, uygulanabilir projeleriyle heyecanımıza heyecan kattılar. Geleceğimizin mimarı gençlerle kol kola yol aldığımız bu programı hayatı geçirmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Hasat Hibe Programımız kapsamını ve etki alanını genişleterek devam edecek.”

Fikir aşaması tamamlanmış, uygulamaya geçme aşamasında olan projelerin kabul edildiği Hasat Hibe Programına seçilen finalistler 12 Aralık’ta çevrimiçi olarak jüriye sunum yaptılar. Projeler sağladığı ekolojik, ekonomik ve toplumsal fayda, bu faydanın sürdürülebilirliği, ölçülebilirliği, ne kadar yenilikçi olduğu, etki alanı, geliştirme potansiyeli gibi temel kriterler çerçevesinde değerlendirildi. Yapılan jüri değerlendirmesi sonrasında hibe kazananların listesi ise şöyle:

70 bin TL hibe, 9 ay boyunca 3.500 TL ve mentorluk kazananlar:

Baca Gazlarından Salınan Karbondioksitin Biyoyakıta Dönüştürülmesi Projesi ile Rana Taşkın

Farklı Biyokütle Kaynaklarından Biyokompozit Üretimi projesi ile Sevim Özgül

Katrena projesi ile Emre Değirmenci ve Cem Karacasulu

ReBSF projesi ile Ahmet Kaleli ve Kadir Furkan Narin

Salty Tuzlu Su Bataryaları projesi ile Özgür Enes Taytaş ve Gözde Gözel



20 bin TL destek hibesi ve mentorluk kazananlar: