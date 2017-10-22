Haseki Hastanesi'nde çıkan yangın söndürüldü

22 Ekim 2017

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde, hurda eşyaların depolandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve hastanenin bazı bölümlerine de sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, duman tahliyesinin yapıldığı yangında, can kaybı ve yaralanmanın olmadığı belirtildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Acil Bölümü bitişiğindeki bahçede muhtelif hurda eşyaların depolandığı alanda çıkan yangın, Kocamustafapaşa ve Fatih itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Duman tahliyesi yapıldı. Yaralanma ve can kaybı yok. Yangının hastaneye yayılması önlendi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA