Hastane otoparkında drift cezasız kalmadı

Valiliktenkonu ile ilgili yapılan açıklamada, Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi çok katlı otoparkının üst katında, araçlarla drift yapıldığı yönünde sosyal medyadan paylaşılan haberler üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, emniyet görevlilerince hastane kameralarının incelendiği kaydedilerek, şu ifadeler kullanıldı: "Drift yapan araç ve görüntülerden tespit edilen diğer iki araca Karayolları Trafik Kanunu uyarınca toplam 96 bin 699 TL idari para cezası uygulanmıştır. Otoparkın kameralarından kural ihlali yapan diğer araçların tespitine yönelik çalışmalar sürdürülmekte olup, şüpheli kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yasal işlemlere başlanılmıştır."