Hatay depremleri sonrası tedbir amaçlı 'tsunami' uyarısı
Son dakika gelişmesi: Hatay'da meydana gelen depremin ardından AFAD'dan bir uyarı geldi. AFAD'ın Twitter hesabından paylaşılan bilgi notunda, "Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 cm’e kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi. Kurum söz konusu uyarıyı, yapılan değerlendirmeler sonucu kaldırdığını bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'daki depremlerin ardından Kandilli Rasathanesinin uyarısıyla tedbir amaçlı verilen deniz seviyesi yükseltisine yönelik uyarının değerlendirmeler sonucunda kaldırıldığını bildirdi.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Hatay merkezli meydana gelen depremlerin ardından Kandilli Rasathanesinin uyarısı üzerine tedbir amaçlı verilen deniz seviyesi yükseltisine yönelik uyarı, Kandilli Rasathanesi ile yapılan değerlendirmeler sonucunda kaldırılmıştır."