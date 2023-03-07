Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Hatay'da saat 01.14'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Defne ilçesi olsan deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde oluştu.
Haber Merkezi
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Hatay'ın Defne ilçesinde saat 01.14'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.