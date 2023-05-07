Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem!
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki artçı sarsıntılar azalsa da hâlen tam olarak sona ermedi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 11.36'da Hatay'ın Kırıkhan ilçesi merkezli 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Adana başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.
Haber Merkezi
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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın verilerine göre, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 11.36'da gerçekleşen depremin 7.88 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.