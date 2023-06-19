Hatay'da depremde evi yıkılan 91 yaşındaki Fatma Nine evine kavuştu

Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler, 50 binden fazla vatandaşımızın canını yitirmesine neden oldu. 10 binlerce insanın hem yakınlarını, hem de evlerini kaybettiği "asrın felaketi" sonrası devlet ve milletçe el ele, yaralar sarılmaya devam ediliyor.

İlk günden bu yana depremzede vatandaşların yanında olan devlet, 1 yıldan az bir sürede yeni konutların yapılacağı sözünü verdi..

Çalışmalar tüm hızıyla sürerken, verilen sözler de bir bir yerine getiriliyor.. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, depremden etkilenen illerden biri olan Hatay'a gitti.

Fatma Neneye verilen söz tutuldu

Burada ata yadigarı köy evi yıkılan 91 yaşındaki Fatma Nine'ye söz veren Birpınar, 2 ay gibi kısa bir sürede evi tamamladı.

Vatan Vakfı'nın desteğiyle tamamlanan evine götürülen Fatma Nine, mutluluğunu şu ifadelerle dile getirdi: ‘’Allah hepinizden razı olsun, Allah devletimizden, milletimizden razı olsun, Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin’’

Vatan Vakfı, ilk günden beri depremzedelerin yanında

2007 yılından beri faaliyet gösteren Vatan Vakfı, depremin etkilediği 12 ilde fedakarca çaba gösteren birçok STK gibi depremzedelere bir nebze olsun acılarını unutturmaya çalışıyor. Vakfın bugüne kadar yaptığı yardımlardan bazıları ise şu şekilde sıralandı;

Barınma

270 adet yaşam konteyneri, 6 bin 500 adet yatak, Bin adet ranza, 3 bin adet yastık ve yorgan, 5 bin adet battaniye, 3 bin adet elektrikli ısıtıcı, bin adet uyku tulumu, bin adet nevresim, 500 adet kanepe, 300 adet tüp, 600 adet çadır, 5 adet tuvalet ve banyo, 3 adet yönetim konteyneri, 4 bin adet odun sobası, araç ve ekipman, 50 adet matkap, 50 adet spiral kaynak makinası, 4 adet ağaç kesme motoru, 500 adet tornavida seti, 50 adet hilti, 300 adet ışıklı baret, gıda ve beslenme kolileri, 2 tır çikolata, 40 tır kumanya, Bin 900 ton içme suyu, 50 bin adet meyve suyu, 1 tır bebek maması, 2 tır sucuk, 5 tır karışık gıda, 1 adet tam teşekküllü mutfak, 2 tır kahvaltılık gıda, giyim ve oyuncak, 250 bin adet çorap, 400 adet asker ve polis botu, 2 tır iç çamaşırı, 3 tır oyuncak, 5 bin boyamama kitabı ve kalem, 262 adet yaşam konteyneri, 2 bin metre kefen bezi, Hijyen-sağlık ve mama, Bin 300 adet ilaç, 10 bin adet bit şampuanı, 6 tır temizlik malzemesi, 3 tır kadın ve çocuk pedi, Bir milyon adet vücut temizleme havlusu, 1 ton kedi ve köpek maması.