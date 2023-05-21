Hatay'da korkunç kaza: 2 ölü 4 yaralı
Hatay'ın Erzin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Haber Merkezi
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Hatay'ın Erzin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Yeşiltepe Mahallesi'nde, 31 AGM 147 ve 80 DR 966 plakalı otomobiller çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, kazada Zeynep Yağmur Okur (18) ve Mustafa Eker'in (30) hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan 4 kişi ise Osmaniye ve Dörtyol devlet hastanelerine kaldırıldı.