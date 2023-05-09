Hatay'da korkutan deprem

AFAD yapılan açıklamaya göre, saat 06.52 sıralarında Hatay Altınözü'ne 178 kilometre uzaklıkta Suriye Humus merkezli bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre, yerin 12.6 kilometre altında gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.4 olarak kaydedildi.

Adıyaman'da da korkutan deprem

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde de dün gece saat 23.20'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği belirtilirken, deprem kentte kısa süreli paniğe neden oldu.