Hatay’da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Defne ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İlçeye bağlı Subaşı Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin söndürme çalışmalarına polis ekipleri de TOMA'larla destek verdi.
Yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.