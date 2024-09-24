Hava durumu nasıl olacak? Orhan Şen 'Yaz geri geliyor' diyerek illeri tek tek saydı

Birçok ilde etkili olan sağanak yaşış yerini sıcak havaya bırakacak. Eylül yağmurları bazı kentlerde taşkınlara yol açmıştı. Hafta sonu itibarıyla yağışlı hava son buluyor.

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, X (Twitter) hesabından hava durumuna ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Hava durumuna ilişkin ‘’Yaz geri geliyor’’ diyen Orhan Şen şöyle devam etti:

* Bugünden itibaren sıcaklıklar artmaya başlıyor. İç ve doğu bölgelerde ortalamanın altına inen sıcaklıklar üstüne çıkacak. Hafta sonu yurtta daha da artarak yaz değerlerine ulaşacak. Hafta sonu Aydın, Manisa, Muğla, Hatay, Adana'da aşırı sıcaklar etkili olacak.

* Bu pastırma sıcakları değil. Pastırma sıcakları kasım ayında gece sıcaklıklarının düşmesi gerek. Öğlen ile gece ardından 20 derece civarında fark olursa pastırma sıcakları denir.

* Bugün Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul'un Avrupa yakası, Karabük, Ağrı, Van yerel sağanak yağışlı. Sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz’in iç yer yer sis var. Haftanın diğer günlerinde yağış yok.