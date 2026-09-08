Hava yeniden ısınıyor: Sıcaklıklar 6 derece birden artacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), son hava durumu tahminlerini açıkladı.

Buna göre Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Artvin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor

Yağışların bazı bölgelerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Trabzon ve Rize'de gün boyunca aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülürken, Samsun'da da yağışlı hava etkili olacak.

Sinop'ta ise sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklıklar 4 ila 6 derece artacak

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece yükselmesi bekleniyor. Türkiye'nin diğer bölgelerinde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

Günün en yüksek sıcaklığının Antalya'da 38, Adana'da 37, İzmir ve Muğla'da 34, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 33 dereceye ulaşması bekleniyor.

İstanbul'da sıcaklık 27, Ankara'da 25 derece olarak tahmin ediliyor.

Birçok bölgede kuvvetli rüzgar

Rüzgarın genel olarak kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında ise rüzgarın saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli esmesi öngörülüyor.

İstanbul 27, Ankara 25 derece

MGM tahminlerine göre bazı illerde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar şöyle:

İstanbul 27 derece, parçalı ve az bulutlu; Ankara 25 derece, az bulutlu ve açık; İzmir 34 derece, az bulutlu ve açık; Bursa 29 derece, parçalı ve az bulutlu; Antalya 38 derece, az bulutlu ve açık olacak.

Adana'da sıcaklığın 37, Gaziantep'te 32, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 33, Mardin'de 31 derece olması bekleniyor.

Karadeniz'de ise Samsun 25, Trabzon ve Rize 23 derece olacak. Trabzon ve Rize'de yerel kuvvetli sağanak beklenirken, Sinop'ta sıcaklığın 27 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.