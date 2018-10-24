Havacılıkta alkol kontrolünün kapsamı genişletiliyor

24 Ekim 2018

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından uçuş emniyetinin korunması ve artırılması amacıyla hazırlanan talimat taslağına göre, alkol ve psikoaktif madde kontrolleri, tüm havacılık personeli ve hava trafik kontrolörlerini kapsayacak.

SHGM, Havacılık Personeli Alkol ve Psikoaktif Madde Kontrollerine İlişkin Talimat Taslağı'na ilişkin sektörün görüşünü aldı.

Taslağa göre, alkol ve psikoaktif madde kontrolü, uçucu personel, işletmeler bünyesinde uçuş emniyetinin sağlanmasında ve artırılmasında rolü bulunan uçucu olmayan diğer tüm havacılık personeli ve hava trafik kontrolörlerine de yapılacak.

Denetçi personel tarafından alkol ve/veya psikoaktif madde tarama testleri, nefes, idrar, kan, saç, tükürük numunesi üzerinden gerçekleştirilecek.

Söz konusu testler risk tabanlı denetimin bir parçası olarak yüzde 10 kuralıyla rastgele seçilecek uçucu personele, görevden önce, görev sırasında veya görevin ardından en geç 1 saat içinde uygulanacak.

Uçucu olmayan havacılık personeline ise görevi süresince psikoaktif madde veya alkol etkisini düşündüren nefeste alkol kokusu, yürüyüşte, konuşmada, fiziksel, davranışsal ve performans göstergelerinde bozukluk gözlenmesi, laboratuvar tetkiklerinde ilgili değerlerin yüksek çıkması ve ihbar durumunda şüphe varsa herhangi bir zamanda tarama testleri yapılabilecek.

Havacılık personelinin sağlığını ve itibarını tehlikeye düşürmeyecek şekilde, tıbbi gizliliğe uygun davranılarak alınan numunelerde pozitif sonuç elde edilmesi halinde ve kişinin test sonucuna itirazı durumunda Sağlık Bakanlığı mevzuatına göre yetkilendirilen doğrulama laboratuvarlarında doğrulama testleri yapılması sağlanacak.

Alkolmetreyle yapılan ölçüm sonucu promil cinsinden tespit edilecek. Alkol ölçüm sonucu 0.2 promil üstünde ise test sonucu pozitif olarak ve limit dışı alkol kullanımı olarak değerlendirilecek.

Bağımlılık olsun olmasın, alkol veya madde kullanımından kaynaklanan zihinsel ya da davranış bozuklukları nedeniyle suça karışılması durumunda havacılık personeli havacılık muayenesine girmeden ve elverişlilik almadan lisanslarına ait imtiyazlarını ve ilgili yetkilerini kullanamayacak.

Alkol ve madde bağımlılığı veya alkol madde aşırı kullanım tanılarını alan havacılık personeli lisanslarına ait imtiyazlarını ve yetkilerini uygulayamayacak. Söz konusu personel, madde bağımlılığı teşhis ve tedavi merkezlerinde tedavi edilecek.

Kaynak: AA