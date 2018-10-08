‘Hayal Edin Gerçekleştirelim’ heyecanı yeniden başlıyor

08 Ekim 2018

Kredi Kayıt Bürosu’nun hayata geçirdiği ve bu kapsamda Türkiye’de ilk olma özelliğini koruyan “Hayal Edin Gerçekleştirelim” sosyal sorumluluk proje fikir yarışmasında altıncı dönem başladı. Türkiye çapındaki tüm üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrencilerini ve yurt dışında üniversite öğrenimi gören tüm Türk öğrencilerin grup veya bireysel olarak, Çevre, Eğitim, Findeks Finansal Okuryazarlık, Kültür- Sanat, Sağlık ve Spor ile Toplumsal kategorileri altında yarışabileceği proje yarışmasını kazanan öğrenciler ayrıcalıklı ödüllere sahip olacak.

15 Şubat 2019 tarihine kadar başvuruya açık olan yarışma ile Kredi Kayıt Bürosu, gençlerin sosyal sorumluluk konusunda bilinçlenmelerini, toplumsal ihtiyaçları fark etmelerini ve harekete geçmelerini amaçlıyor.

Büyük ödül 10 bin TL

Üniversite öğrencilerinin bireysel ya da grup olarak katılabileceği sosyal sorumluluk proje fikirleri yarışmasında, en yüksek puanı alarak büyük ödülün sahibi olan projeye 10.000 TL, her kategorinin birincilerine 5.000 TL, ikincilerine 3.000 TL, üçüncülerine ise 2.000 TL, dördüncülerine 1.000 TL ve beşincilerine 500 TL para ödülü verilecek. Seçkin jüri üyeleri tarafından projelerin değerlendirileceği yarışmada tüm kategorilerde ilk beşe kalan projeler sosyal medya oylamasına sunulacak. Oylama sonucunda Sosyal Medya Birincisi olan projeye 5.000 TL para ödülü verilecek. Öte yandan kategori birincilerine Kredi Kayıt Bürosunda staj imkânı da sunulacak. Ekim itibarıyla proje kabulleri başlayan yarışmaya öğrenciler www.hayaledingerceklestirelim.com adresinden 15 Şubat 2019 tarihine kadar başvurularını iletebilecekler.