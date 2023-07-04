‘Hayata Devam Türkiye’ ile deprem riskini azaltacak

Projeyi değerlendiren Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, “Kahramanmaraş merkezli depremlerimizin etkilediği 11 ilde toplam kayıp neredeyse 2 trilyon TL, sigortadan geri alınan kısım ise yalnızca 97.3 milyar TL.

Oysa bunun tamamı sigortalı olabilirdi” dedi. Depremin yıkıcı etkisinin ‘kader’ olmaktan çıkması gerektiğinin altını çizen Gülen, “Projemizin adı, ‘Hayata Devam Türkiye’. Karşı karşıya kalacağımız risklerin öncelikle farkında olacağız, sonrasında önlemlerimizi alarak ‘Hayata Devam’ diyeceğiz" dedi.

Proje kapsamında depremzede11 il için de bir yardım fonu mekanizması kurduklarını kaydeden Gülen, “Aksigorta’dan satın alınacak her konut sigortasının geliri, 6 Şubat depreminden etkilenen 11 şehrimize aktarılacak ” dedi. İTÜ Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Mikdat Kadıoğlu ise, bireylerin, ailelerin, iş yerlerinin afetlere hazırlık açısından almaları gereken önlemleri aktardı. Kadıoğlu, “Ancak sigorta, evinizi bir emniyet kemeri gibi korur ve beklenmedik olayların maddi zararlarını azaltır" dedi.