Haydarpaşa'da batmak üzere olan teknedeki 10 kişi kurtarıldı
Haydarpaşa'da mendirek kayalıklarına çarpan tekne batmak üzereyken içindeki 10 kişi ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Haydarpaşa Mendireği önlerinde kayalıklara çarpan ve su alan teknede bulunan 10 kazazedenin, TAHLİSİYE-2, KEGM-4 ve KEGM-6 can kurtarma botları tarafından kurtarıldığı belirtildi.
Açıklamada, kazazedelerin Harem Tahlisiye İstasyonu'nda sağlık ekiplerine teslim edildiği kaydedildi.