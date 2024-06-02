Hayvanların 'uyutulması' tasarısına Ankara'da protesto

Hayvanseverler, Ankara Anadolu Meydanı’nda toplanarak sokak hayvanlarının uyutulmasını da içeren yasa teklifi hazırlığını protesto etti. Eylemde, “Can dostuma dokunma”, “Öldürme yaşat”, “Yasalar can verir, can almaz”, “Ağaçlar kesildi, hayvanlar öldürülüyor, sıra kimde” dövizleri taşındı. Katılımcılar adına yapılan açıklamada, şöyle dendi:

“Devlet Yaşatır. Herkesin de bildiği gibi sokak hayvanları konusunda hazırlanan yasa bir cinayet, bir katliamdır. Katliamın adını yumuşatıp uyutma demek büyük bir devlete yakışmaz. Devlet öldürmez, yaşatır. Yaşatan yasa istiyoruz. Yıllarca görevini yapmayan kurumların acısını masum canlar ödeyemez. Yıllarca itilip kakılan, tecavüz edilen, canice katledilen bu canların insanlara bir borcu yoktur. İnsanların bu canlara borcu vardır. Öldürmenin çözüm olmadığı bilimsel olarak da açıktır. Tek çözüm kısırlaştırmaktır. Örnek alınan Avrupa ülkelerinde çok önceden kısırlaştırmalar yapılarak, bu durum kontrol altına alınmıştır. Peygamberimiz savaş esnasında yavrularını emziren bir köpek rahatsız olmasın diye yolunu değiştirirken, sizlerin öldürmekten bahsediyor olmanız inancınız ile çelişmektedir. Bizler yaşatan yasa istiyoruz. Yaşasın yaşatan yasa.”

ANKA haber ajansında yer alan habere göre, eyleme katılan hayvanseverler, yasa teklifi hazırlığına tepki gösterdi. Köpeklerin kırsalda kontrolsüz üremesinin önüne geçilmesinin önemine değinen Gamze Burcu Gül, şunları söyledi:

“Kısırlaştırma seferberliği diyoruz ama önce kırsalda bunu yapmak lazım. Yani orada hayvanı üretene diyeceksiniz ki ‘hayvanını çiplet, üzerine kaydet ve kısırlaştır.’ Eğer sadece merkezlerde kısırlaştırma yapılıp kırsal serbest bırakılırsa hiçbir sonuca ulaşamayız. Çünkü köylerde, kasabalarda insanlar köpekleri üretiyor. Yani çiftleştiriyor ve doğan yavrulardan beğendiği bir tanesini alıyor. Geri kalanı ormana, dağa, otoyol kenarına, şehir yakınına bırakılıyor.”