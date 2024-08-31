Hazine Bakanlığı'ndan terör finansmanını durdurma adımı

Buna göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında 'terörün finansmanı' suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden, PKK/KCK bağlantılı 14 gerçek kişi ile 1 tüzel kişinin, FETÖ/PDY bağlantılı 20 gerçek kişi ile 18 tüzel kişinin ve MKP terör örgütü bağlantılı 5 gerçek kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.

Öte yandan, terörizmin finansmanı suçu iddiasıyla mal varlığı dondurulan Yunus Emre Sarban ve Sevda Vural'a yönelik hükümler, makul sebeplerin ortadan kalktığı gerekçesiyle kaldırıldı.