  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Spekülasyonlara itibar etmeyin
Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Spekülasyonlara itibar etmeyin

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da hedeflerimiz doğrultusunda devam edecek" dedi. Şimşek, "Dolaşıma kasıtlı olarak sunulan spekülasyonlara itibar etmeyin" uyarısında bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Bakan Şimşek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Şirketlerimiz uluslararası piyasalarda sermaye benzeri kaynaklara artık daha rahat erişebiliyor.

Programda öngördüğümüz hedeflere yaklaştıkça ülkemize uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak akışı daha da artacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da hedeflerimiz doğrultusunda devam edecek.

Bu çerçevede; dolaşıma kasıtlı olarak sunulan spekülasyonlara itibar etmeyiniz."