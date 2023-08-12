Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Malatya'da ziyaretlerde bulundu

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Şimşek, Malatya Valiliği'ni ziyaret ederek Antalya Valiliğine atanan Hulusi Şahin ile bir süre makamında görüştü.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Şimşek, burada partililerle bir araya geldi.

Şimşek ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde Başkan Selahattin Gürkan'dan kentteki çalışmalara ilişkin brifing aldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde kentteki sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve iş insanlarıyla da buluşan Bakan Şimşek'e ziyaretlerinde Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İhsan Koca, Abdurrahman Babacan ve İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak da eşlik etti.