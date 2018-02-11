HDP, 3. Olağan Kongresi'ni yaptı

11 Şubat 2018

HDP 3. Olağan Kongresi Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kongrede konuşan HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, "Erdoğan rejimi mücadeleden korktuğu için herkese saldırıyor. Sadece HDP'ye değil, Furkan Vakfı'na, KESK, Nuriye ve Semih'e, gazetecilere, herkese saldırıyor. Türkiye'yi tek adam rejimini inşa etmek için o kadar büyük bir karanlığa gömdüler, o kadar büyük bir ekonomik ve siyasi krizin içerisine ittiler ki artık halkımız nefes alamıyor" dedi.

Zeytin Dalı Herakatı'na değinen Kemalbay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kendi kendini yöneten bir kente yapılan bu saldırı kabul edilemez. Erdoğan iktidarı Afrin'e saldırıyor. Savaştan ve çatışmadan başka bir şekilde yönetemediği için Afrin'e saldırıyor. Bugün Afrin'de BM'nin de ifade ettiği gibi çocuklar ve siviller ölüyor"

Kongrede, tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın mesajı da okundu. Demirtaş mesajında, partisinin artık Türkiye'nin ana siyasi çizgilerinden biri olarak kalıcı bir siyasi kuruma dönüştüğünü kaydetti.

Kaynak: AA