HDP'den AA'ya tepki! Toplumu manipüle ediyor

Sancar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ortamı bulandırmaya ve moral bozmaya dönük bu manevraların bir hükmü yoktur. Gözünüz ve kulağınız bizde olsun!" ifadesini kullandı.

AA aleni şekilde toplumu manipüle ederek suç işliyor. AA’nın iktidarın sesi olduğunu bir an için bile akıldan çıkarmayalım. Ortamı bulandırmaya ve moral bozmaya dönük bu manevraların bir hükmü yoktur. Gözünüz ve kulağınız bizde olsun! — Mithat Sancar (@mithatsancarr) May 14, 2023