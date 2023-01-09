HDP'li İmir: Şırnak'ın en önemli sorunu sağlık

İmir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Şırnak'ta her türlü haksızlığın yaşandığını, temel hizmetler konusundaki sorunların kronikleştiğini ileri sürdü.

Bu sorunları 5 yıldır Meclis ve ülke gündemine taşıdıklarını belirten İmir, bugüne kadar HDP Şırnak milletvekilleri olarak verdikleri binden fazla soru önergesinin yüzde 5'ine bile cevap verilmediğini iddia etti.

İmir, bugüne kadar göz boyama, gövde gösterisi yapma, reklam dışında Şırnak'ta halkın temel sorunlarının çözülmediğini öne sürdü.

En başta sağlık alanındaki sorunların geldiğini söyleyen İmir, "Yaklaşık 10 yıldır bir bölge hastanesi yapılacağı gerekçesiyle mevcut hastanelerin eksiklikleri giderilmedi. Bölge halkı yıllardır su sıkıntısı yaşıyor. Bitmeyen veya iyi yapılmayan yollar ölümlü kazalara neden oluyor. Köy yollarından yayla sorunlarına, yasaklı alanların hayvancılık üzerindeki olumsuz etkilerine kadar Şırnak'ın sayamayacağımız yüzlerce sorunu çözüm bekliyor" değerlendirmesinde bulundu.