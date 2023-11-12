HEDEP, batıda seçim ittifaklarına açık

HEDEP Yerel Yönetimler Kurulu'nun düzenlediği Demokratik Yerel Yönetimler Konferansı Ankara'da başladı.

HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, konferanstaki konuşmasında, 'bölgede kazanan ama batıda kaybettiren pozisyon yerine, bölgede de batıda da kazanan bir pozisyonda' olacaklarını söyledi.

Kayyım atanan belediyeleri yeniden kazanacaklarını aktaran Bakırhan, birinci ve ikinci sırada oldukları tüm kentlerde kendi adaylarını çıkaracaklarını ifade etti.

'Batıda ittifaka hazırız'

HEDEP lideri, şöyle devam etti: "Batıda ise... Huzurlarınızda kamuoyuyla paylaşmak istiyorum... İttifaklara açık olduğumuzu burada belirtmek istiyorum. İttifak yapacağımız güçlerle yapmış olduğumuz hiçbir konuşma, çalışma, aldığımız bir karar kesinlikle sizden habersiz olmayacaktır, sizinle paylaşacağız."

Bakırhan, gelecek dönemde Türkiye'nin her yerinde halkın iradesinin yönetimlere yansıması için ittifaklara hazır olduklarını belirtmek istediğini vurguladı.

Üçüncü Yol da halen seçenek

Bakırhan, sözlerinin herhangi bir ittifakta kesin olarak yer alacakları anlamına gelmediğini belirterek "Halkımızın işine gelmeyen, halklarımızın, emekçilerimizin işine gelmeyen ittifaklar bize dayatılırsa seçeneksiz değiliz" dedi.

Bakırhan, 'en iyi ve güçlü adaylarıyla Üçüncü Yol siyasetlerini yerel seçimlerde hayata geçirebilecek hazırlıklarını tamamladıklarını' aktardı.