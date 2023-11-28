HEDEP'in asgari ücret önerisi 25 bin lira

HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında asgari ücret zammına ve emekli ikramiyelerine değindi.

Bakırhan, bütçe kaynakları doğru kullanılsa emekliye 5 bin yerine 80 bin lira ikramiye verilebileceğini, engelli istihdamının yüzde 3'lerden 6'lara çıkarılabileceğini, depremden en çok etkilenen bölgelerdeki okul ve hastanelerin depreme dayanaklı hale getirilebileceğini iddia etti.

'Faize 1.2 milyar lira ödenecek'

Türkiye ekonomisi iflas ederken faiz lobilerinin gülmeye devam ettiğini öne süren Bakırhan, "Çünkü 2024 bütçesinin en önemli kalemlerinden birisi de faiz lobilerine ödenecek paradır. 1 trilyon 254 milyar lira yeni bütçede faiz ve lobilerine ayrıldı. Evet, 'ben ekonomistim' diyen Erdoğan yine yanıldı. Eğer gerçekten o ekonomist ise bu ülkede kıt kanaat yaşamını sürdürenlerin tamamına Nobel ekonomi ödülü verilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

'Asgari ücret 25 bin lira olmalı'

Asgari ücretin belirleneceği bir döneme girildiğini dile getiren Bakırhan, TÜRK-İŞ'e göre açlık sınırının 14 bin lira olduğunu ancak vatandaşların yarısından çoğunun bunun altında bir ücretle yaşamını sürdürdüğünü anlattı.

Bakırhan, 1 Aralık'ta asgari ücret komisyonunun toplanacağını anımsatarak, "Biz de asgari ücret konusunda arkadaşlarımızla birlikte bir çalışma yürüttük ve hedef olarak diyoruz ki en düşük asgari ücret 25 bin lira olmalı, yoksulluk sınırına göre her ay düzenli güncellenmeli." görüşünü paylaştı.