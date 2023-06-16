Hem babalara hem de otizmli çocuklara anlamlı hediye

OSB yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan gelişimsel bir farklılık olarak tanımlanıyor. Güncel araştırma verilerine göre her 36 çocuktan birinin otizm riski ile doğduğu tahmin ediliyor.

Toplumda görülme sıklığı gittikçe artan otizmin tek çaresi erken tanı ve nitelikli yoğun özel eğitim. 20 yılda gerek Tohum Otizm Eğitim Kurumları’nda okuyan öğrencileri gerekse yurt çapında yaptığı projeler ile 760 bin 987 otizmli çocuğun ve ailesinin hayatına dokunan Tohum Otizm Vakfı, Babalar Günü’nü daha anlamlı hale getirerek otizmli çocukların geleceğine umut olmaya devam ediyor.

Türkiye’de otizm spektrum bozukluğu olan çocukları erken tanı ve eğitim ile topluma kazandırmayı, otizmli çocuklar ve ailelerinin eğitim ve sağlık hizmetlerinden eşit şartlarda yararlanabilmelerini amaçlayan Vakfın web sitesinde (www.tohumotizm.org.tr) Tohum Otizm Vakfı sertifika bağışları bölümünden bağışta bulunarak babanız adına özel bir sertifika oluşturabilirsiniz. Tohum Dükkân sitesini ziyaret ederek (www.tohumdukkan. com) babanıza özel bir hediye alabilir, Tohum Otizm Vakfı’nın eğitim çalışmalarını destekleyebilirsiniz.