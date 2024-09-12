Hepsiburada, ilk 6 ayda 66 milyon sipariş adedine ulaştı: Satış hacmi yüzde 105 oranında büyüdü

Hepsiburada, yılın ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. İlk 3 aylık dönemde ortaya koyduğu başarılı performansı ikinci çeyrekte de devam ettiren Hepsiburada, toplam satış hacmi büyümesi, sipariş adedi, sipariş sıklığı, platform üzerinden satışa sunulan ürün çeşitliliği gibi çok sayıda metrikte güçlü sonuçlara imza attı.

İlk yarıda toplam satış hacmi yüzde 105 arttı

Enflasyondan arındırılmamış verilere göre ilk yarıda toplam satış hacmini geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 105’lik bir artışla 68,3 milyar TL’ye yükselten Hepsiburada’nın faiz, amortisman ve vergi öncesi kârının (FAVÖK) toplam satış hacmine oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre 1 puan artışla yüzde 2,4 olarak gerçekleşti. Enflasyon muhasebesi uygulanmış sonuçlara göre ise, şirketin ilk yarı yıldaki satış hacmi artışı yüzde 22, FAVÖK’ün satış hacmine oranı ise yüzde 1 oldu.

Operasyonel nakit akışı 1,3 milyar TL’nin üzerine çıktı

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, küresel ve yerel ölçekteki ekonomik zorluklara rağmen, yılın ilk yarısını son derece başarılı sonuçlarla tamamladıklarının altını çizerken, “Operasyonel mükemmelliğe ve müşteri memnuniyetine olan bağlılığımızı, bu başarılı sonuçlardaki kilit unsur olarak görüyoruz. Bu süreçte, tüm operasyonel süreçlerimizi yüksek teknoloji odağıyla geliştirirken, sağlıklı bilanço önceliklendirmemizi de sürdürdük. Bu doğrultuda, bir yandan gelir kaynaklarımızı çeşitlendirme yaklaşımımıza ağırlık verirken bir yandan da nakit disiplinimizi korumaya devam ettik. Yılın ilk yarısında operasyonel nakit akışımızı 1,3 milyar TL’nin üzerine taşırken, serbest nakit akışımız da 472 milyon TL ile yarı yıl bazında halka arzdan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı” ifadelerini kullandı.

Hepsiburada’nın müşteri odaklı yaklaşımının tüketiciler nezdinde büyük karşılık bulduğunu ve bu güvenin siparişlere de yansıdığını dile getiren Nilhan Onal Gökçetekin, “36,7 milyon adedi ikinci çeyrekte olmak üzere, ilk yarıyı toplam 66 milyonun üzerinde sipariş adediyle tamamladık. Bu hem çeyrek hem de yarı yıl bazında, Hepsiburada tarihinin en yüksek satış adetlerine ulaştığımızı gösteriyor. Bununla birlikte, son 12 aylık verilere göre hesaplanan müşteri başına düşen sipariş sıklığı adedimiz de 10,6 ile Hepsiburada tarihinde ilk kez çift haneye yükseldi. Hepsiburada üzerinden yapılan alışveriş sıklığının son 3 yılda 2,5 katına ulaştığını görüyoruz” şeklinde konuştu.

Yapay zeka odaklı yatırımlarda üç haneli büyüme

Nilhan Onal Gökçetekin şöyle devam etti: “E-ticareti Türkiye’de başlatan ve geliştiren şirket olarak, sektörde öncü ve örnek olma gibi bir misyonumuz olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda, küresel eğilimleri sadece takip etmekle kalmıyor; bunlara ilişkin en iyi uygulamaları Türkiye’ye taşıyıp sektöre ışık tutuyoruz. Hem ana markamızda hem de HepsiJet, Hepsipay ve HepsiAd gibi markalarımızda yaptığımız yoğun yapay zeka odaklı yatırımlarımız da bu yaklaşımımızın en somut örnekleri. Bu şirketlerimiz, bugün geldikleri noktada sadece Hepsiburada’ya bir operasyonel güç katmıyor; aynı zamanda sektörde de yeni bir müşteri deneyimi anlayışının önünü açıyor ve hizmet sundukları iş ortaklarına da değer katıyor. Türkiye’nin 81 ilinde hizmet veren HepsiJet’in, ikinci çeyrek itibarıyla, platform dışı müşterilerinin hacmi %100’lük bir artış gösterdi. Dış müşteriler toplam HepsiJet taşıma hacminin %36’sını oluşturdu. Dijital cüzdan ve “tek tıkla ödeme” çözümü sunan fintech şirketimiz Hepsipay ise 31 Ağustos 2024 itibarıyla 16,7 milyon kullanıcıya ulaştı. 2023 yılı itibarıyla Türkiye’deki e-ticaret oyuncularına da tek tıkla hızlı ve güvenli alışveriş hizmet sunmaya başlayan Hepsipay, 50 perakende şirketine de ödeme çözümleri sunuyor. Hepsipay ile ödeme hacmi, 2024’ün ikinci çeyreğinde, ilk 3 aya göre 2,8 kat büyüdü.”

Aktif satıcı sayısı 101 bin oldu, ürün sayısı 264 milyona yükseldi

Tüketicilere güvenilir ve kaliteli ürünleri en uygun fiyata sunma misyonu doğrultusunda, bir yandan platformdaki ürün adedini artırmayı sürdüren Hepsiburada, bir yandan da ticareti dijitalleştirerek esnaf ve KOBİ’lerin e-ticaretle büyümesine öncülük etmeye devam etti.

Bu alanlarda ortaya koyduğu kapsayıcı çalışmaların da katkısıyla, Hepsiburada’da yer alan aktif satıcı sayısı 101 bin olurken platformda satılan ürün adedi ise %36 artışla 264 milyonu aştı.

Türkiye’de geliştirilen ve hayata geçirilen ilk üyelik bazlı sadakat programı olma özelliği taşıyan “Hepsiburada Premium” 12 Ağustos itibarıyla, 3 milyon müşteriye ulaştı.

Hepsiburada Premium kullanmaya başlayan müşterilerin Premium’lu olmadan önceki döneme kıyasla sipariş sıklığının yüzde 36 arttığı gözlendi.

HepsiJet, 2024'ün ikinci çeyreğinde Hepsiburada satıcılı siparişlerin %82'sini Türkiye'nin dört bir yanına ertesi gün teslim etti.