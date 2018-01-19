19 Ocak 2018

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 5 ayda toplam 115 hamile çocuğun başvuru yaptığı ancak bu durumun yetkililere bildirilmediği iddialarıyla ilgili konuştu.

Kaya, "Olayla ilgili avukatlarımızı da İstanbul'a yönlendirdik. İstanbul'da avukatlarımız da savcılıkla birlikte konuyu takip ediyorlar. Ayrıca olayda bahse konu olan çocuklarımızla ilgili de Bakanlık olarak bugün itibarıyla sosyal inceleme başlattık.

"Çocukları evlerinde ziyaret edeceğiz"

Tüm çocuklarımızı evlerinde ailelerinin yanında ekiplerimiz ziyaret edecekler ve sosyal incelemelerini tamamlayacaklar. Sürecin takipçisi olacağız. Hiçbir istismar davasının kapanmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

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