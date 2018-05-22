Hilton, plastik pipet kullanımına son veriyor

22 Mayıs 2018

Hilton (NYSE: HLT), 2018 yılı sonunda 650 tesisinden plastik pipetleri kaldıracak. Bu karar sonucunda Hilton, çevresel etkilerini yarıya indirecek ve sosyal etki yaratacak yatırımlarını 2030'a kadar ikiye katlayacak hedeflerini de ortaya koyuyor.

Hilton, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da hayata geçecek bu taahhütle, her yıl beş milyondan fazla plastik pipeti ve 20 milyon plastik su şişesini tesislerinden kaldıracak. Her yıl kullanımdan kaldırılacak pipetlerin toplamı 776 km uzunluğundaki Seine Nehri'ni aşacak.

Her yıl yaklaşık sekiz milyon ton plastik atık okyanusa giriyor ve araştırma projeleri okyanuslardaki plastiğin on yıl içinde üç kat artış göstereceğine dikkat çekiyor. Plastik kirliliği sadece suları ve deniz yaşamını değil, aynı zamanda besin zincirini ve genel halk sağlığını da etkiliyor.

EMEA,Hilton Başkan Yardımcısı ve Genel Başkanı Simon Vincent, “Lider küresel konaklama markası olarak, doğal kaynaklarımızın bilinciyle hareket etmek ve faaliyet gösterdiğimiz toplulukları desteklemek gibi büyük bir sorumluluğumuz var. Kurumsal sorumluluk stratejimizde yer alan, “Bilinçli Seyahat” anlayışıyla çevresel etkimizi azaltmak için sürekli yeni yollar arıyoruz. Yönetilen portföyün tamamında plastik pipetler üzerindeki yasağı genişletmek son derece önemli ve önümüzdeki yıllarda da genişleterek uygulayacağımız bir karar” dedi.

Hilton, biyolojik olarak parçalanabilen bir alternatif sunacak

Hilton, 2018 sonuna kadar plastik pipetleri kaldıracak ve talep üzerine kağıt ya da biyolojik olarak parçalanabilen bir alternatif sunacak. Hilton, sosyal ve çevresel açıdan sorumlu toplantılar sunmak için küresel Bilinçli Toplantı programının bir parçası olarak EMEA bölgesindeki otellerde toplantı ve etkinliklerden plastik su şişelerini de çıkaracak.

Pipet yasağı, Hilton'un çevresel ayak izini 2030'a kadar yarı yarıya azaltmak ve dünya üzerindeki sosyal etki yatırımını ikiye katlamak için tasarlanan yeni küresel hedeflerin bir parçası. Bu taahhütle Hilton, karbon emisyonlarını azaltmak için bilime dayalı hedefler belirleyen ve sabun atıklarını katı atık sahasına karıştırmamayı taahhüt eden ilk büyük otel şirketi olacak.

Şirket ayrıca dünya çapında kadınlara ve gençlere yardım eden programlara yatırımı iki katına çıkaracak. Bu hedefler, Birleşmiş Milletlerin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemini daha da ileriye götürmek için Hilton’ın Bilinçli Seyahat kurumsal sorumluluk stratejisinin bir parçası.

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi Başkanı ve Hilton Başkanı ve CEO'su Christopher J. Nassetta, “Yaklaşık 100 yıldır Hilton otellerimizin çevresindeki toplumlar üzerinde olumlu bir etki yaratma misyonu ile hareket etmiştir” diyerek “Seyahatin bu Altın Çağında, gezginlerin çalıştığı, rahatladığı, öğrendiği ve keşfettiği durakların, gelecek nesiller için canlı ve sağlam olmasını sağlamak adına liderlik rolü üstleniyoruz” şeklinde konuştu.