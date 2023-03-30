Hiranur Vakfı'ndaki ruhsatsız yapılar yıkıldı

İBB İmar, İSKİ, İGDAŞ ve zabıta ekipleri Hiranur Vakfı’nda incelemelerde bulundu. Doğalgaz kesildi ve yapının imara aykırı bölümlerinin yıkımı için tahliyesi istendi. Tahliye işleminin ardından yıkım yapıldı.

Kaçak bölümler yıkıldı

İmar planında yer almayan önden tek katlı gibi görünen, ancak arka taraftan 3 katlı olduğu anlaşılan kaçak yapı tamamen yıkıldı. Kot farkı ortadan kaldırıldı. Vakfa ait 5 bloğun ortasında bulunun çelik konstrüksiyon malzeme ile imal edilen kaçak alanın yıkımına da başlandı.

"Yasal sorumluluklarımız gereği yıkım başladık"

Yıkıma çalışmalarına eşlik eden İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün, gazetecilere yaşanan süreci anlattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin encümeninden oy birliğiyle bir yıkım kararı alındığını hatırlatan Akgün, “Bu da tebliğ edildi. Tebliğden sonra taraflar bunu mahkemeye taşıdı. Mahkeme, konunun hukuki usullere uygun olduğuna karar verdi. Yani konu hukuki denetimden de geçti. Hukuki denetim doğrultusunda biz yapmamız gereken yasal görev ve sorumluluklarımız gereği burada yapının kaçak bölümlerinin yıkımına başladık” dedi. Görevini yapmayan ilçe belediyesi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Akgün, “Burada 5 blok var. Ruhsata uygun olmayan, kapatılmış alanlar var. Bu konut alanı olarak, 5 blok ruhsat almış. Ama o onun haricinde yapılmış, ruhsat almadan yapılan alanlar var. Bu alanların yıkımına ilişkin bir süreci başlatmış durumdayız” açıklamasını yaptı.

Neler yaşandı?

Hiranur Vakfı’nın kaçak binası, imara aykırı olduğu gerekçesiyle İBB tarafından 12 Aralık 2022’de mühürlenmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü, Sancaktepe Belediyesi’nden kaçak yapının denetiminin yapılmasını istedi. 3 ay süreyle yanıt alınamayınca da İBB İmar Müdürlüğü ekipleri mülkiyeti Hiranur Vakfı’na ait Sancaktepe Mahallesi, Abdurrahmangazi Mahallesi, 8905 ada, 3 parselde bulunan kaçak yapıya gidip, henüz iskanı alınmadığı halde kullanılmayan başlanan “ruhsatsız kaçak yapıyı”, “Yapı Tatil Tutanağı” ile mühürledi. Sorumluların verilen sürede kaçak bölümleri yıkması istendi. Süre doldu ancak Hiranur Vakfı mahkemeye başvurdu. Mahkeme sürecinin İBB lehine tamamlanmasının ardından da bugün yıkım gerçekleştirildi.