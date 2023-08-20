Hırsızı kovalayan vale silahla öldürüldü

Bahçeşehir 1. Kısım'daki bir işyerinde vale olarak çalışan Ogün T., otoparktaki bir aracın anahtarlarını alıp kaçan şüphelilerin peşinden koşmaya başladı.

Bu sırada şüphelilerin araçtan silahla ateş ettiği Ogün T. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ogün T. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.