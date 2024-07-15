Hisarcıklıoğlu: Alçaklığı unutmadık unutmayacağız

Bu de­mokrasi mücadelesinde ha­yatını kaybeden, milli dire­nişin kahraman şehitlerine Allah’tan rahmet, kıymet­li ailelerine sabırlar diliyor, gazilerimizi minnetle anı­yoruz. 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin 8. yıldönü­mündeyiz. Ülkemizin istik­laline ve istikbaline yapılan bu alçakça saldırıyı unutma­dık ve unutmayacağız.

Türkiye, 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasisine ve hu­kuk devleti yapısına kaste­den hain ve alçakça bir sal­dırıyı geri püskürterek şunu açıkça göstermiştir ki, gücü­nü sandıktan, yetkisini mil­letten almayan bir idareyi asla meşru kabul etmeyiz. Demokrasi ve milletin irade­si dışında bir seçeneğe de bo­yun eğmeyiz.

TOBB ve Oda-Borsa ca­miası olarak darbe girişimi­ne karşı ilk harekete geçen, ilk inisiyatif alan meslek ör­gütü olduk. “Milletin irade­si ve demokrasi dışında hiç­bir iradeyi tanımıyoruz. Gün demokrasiye sahip çıkma günüdür” dedik.