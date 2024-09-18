Histopatoloji raporu ortaya çıktı: Narin'in boynundaki kanama ne anlama geliyor?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.

Narin Güran'ın dün boğularak öldürüldüğü açıklanmıştı. Soruşturma kapsamında otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin’in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda aile üyesi tutuklandı.

Histopatoloji raporu ortaya çıktı

Habertürk'ten Mustafa Şeker, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Patoloji birimi tarafından hazırlanan Narin’in Histopatoloji raporuna ulaştı. Raporda, Patoloji bölümüne gönderilen Narin’in bedenine ait bölümlerin birçok yerinde çürüme ve sıvılaşma meydana geldiği görüldüğü belirtildi. Ancak Narin’in boyun bölgesinden çıkan sonuç dikkat çekti. Raporda Narin’in incelenen boyun ön kas gruplarında: Ağır otolitik kas segmentleri arasında sitoplazmik sınırları seçilemeyen kümelenmiş eritrosit benzeri alanlar (kanama) olduğu yazılıyor.

“Muhtemelen elle boğuldu”

Ortaya çıkan bu raporu değerlendiren Adli Tıp ve Halk Sağlığı Uzmanı Prof.Dr. Sadık Toprak, Narin’in boynunda kanama olduğunu ve bunun da Narin’in boğularak öldürüldüğü anlamını taşıdığını ifade etti. Neyle ve nasıl boğulduğu konusunda ayrıntılı otopsi raporunu görmenin faydalı olacağını belirten Toprak, "Muhtemelen elle boğulduğunu düşünüyorum. Bu tür çocuk ölümlerinde genellikle katil ellerini kullanır. Çünkü karşısındaki güçsüz bir çocuk var” dedi.

Cinayet nerede işlendi?

Narin’le ilgili ortaya çıkan DNA izleri, cinayetin işlendiği yerle ilgili bilgiler vermeye başladı. Narin’e ait DNA’ların amca Salim’in ellerinde, araç direksiyonunda ve aracın ön koltuğunda çıkması, cinayetin araç içinde işlendiği ihtimalini de güçlendirdi. Bir diğer ihtimal ise amca, Narin’i hemen araca yakın bir yerde boğarak öldürdü. Öldürür öldürmez Narin’i battaniyeye sarıp aracın içine koydu. Salim’in eline bulaşan sıvılar da araç içine bulaştı. Yetkililer Narin’in araç içinde öldürülme olasılığı üzerinde de duruyor.

İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

Narin’in çıkan Histopatoloji raporu, İstanbul Adli Tıp Kurumu Otopsi bölümüne de gönderildi. Ayrıca İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda, Narin'in cansız bedeni üzerinden alınan 91 ayrı bulgunun detaylı bir şekilde incelendiği; önümüzdeki hafta, detaylı adli tıp raporunun tamamlanması beklendiği öğrenildi.