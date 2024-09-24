Hizbullah'tan İsrail'in askeri üslerine saldırı

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Katzrin, Hagoşrim ve Gesher Haziv yerleşim bölgelerinin bir dizi füzeyle vurulduğu belirtildi.

İsrail'in kuzeyindeki Dado Askeri Üssü'ne de 50 füzeyle saldırı düzenlendiği aktarılan açıklamada, söz konusu saldırıların, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkı ve onurlu direnişine destek ve Lübnan halkının ve savunulması amacıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırılarında 558 kişi öldü

İsrail ordusu, pazartesi sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın 558 kişinin öldüğünü, 1835 kişinin de yaralandığını açıkladı.Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.

İsrail, çatışmalar nedeniyle Lübnan sınırındaki kuzey bölgelerden tahliye edilen vatandaşlarının evlerine güvenli biçimde dönmesini "savaşın hedefleri" arasında gösteriyor.

Buna karşın Lübnan Hizbullahı ise bölgedeki çatışmaların ancak İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durması halinde sona ereceğini vurguluyor.