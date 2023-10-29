Hizmet kalitemizle Türkiye Yüzyılına yürüyoruz

Ömer Zeydan / Eskişehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı

O günün şartlarının gerekliliği olarak devletçi anlayışla 31 Aralık 1925 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’ün ıslak imzalı talimatı ile başta tarımsal emtialar olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarının tam rekabet koşullarında belirlenmesini sağlamak üzere Eskişehir Ticaret Borsası (ETB kuruldu.

Borsamız, kuruluşundan bugüne kadar elde etmiş olduğu kazanım ve bilgi birikimleri saye - sinde Türkiye’nin kalkınmasına temel olan tarım sektörüne katma değer yaratmak misyonunu üstlenerek sunmuş olduğu hizmetlerle Eskişehir’de tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren üyelerinin, üreticilerin, ticaret ve sanayi işletmelerinin hak ve menfaatlerinin korunmasında, geliştirilmesinde ve büyümesinde destek oldu.

ETB 100 yıla yakın süredir sürdürdüğü faaliyetler neticesinde elde ettiği kazanımlar ve gerçekleştirdiği yatırımlarla dünya tarım sektöründeki değişimlere paralel olarak hizmet kalitesini daima yenilemiş ve yükseltmiştir.

Borsamız il tarımının geleceğini belirlemek adına etkin rol üstlenmeye devam etmekte ve planlanan hedeflere ulaşmak amacıyla somut adımlar atmaktadır. Bölgemizdeki üreticilerin ve firmaların gelişmesine ve rekabet gücünün artmasına yönelik çalışmalar yürütmekte ve projeler hazırlamaktadır. ETB, ülke kalkınmasını ilgilendiren konulara yasaların kendine vermiş olduğu yetki ve sorumluluklar çerçevesinde ciddiyetle eğilmeyi görev olarak benimsemiştir. Bu anlayış Borsamızı Odalar ve meslek kuruluşları arasında hak ettiği seviyeye ulaştırmıştır.

ETB, üyesi olan firmaların faaliyetlerinde karşılaştıkları bazı sektörel dar boğazlar ve sorunların çözümünü sağlamakta ve üyelerini ilgili merciler nezdinde temsil etme görevini hassasiyetle yerine getirmektedir. 100’üncü yılını kutladığımız Cumhuriyetimiz ile birlikte borsamızın 98 yıllık yolculuğunda hizmet bayrağını aldığımız yerden daha ileriye taşımak üzere heyecanımız, azim ve kararlılığımız tamdır.

Bağımsızlık şiarıyla ile inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti, İstiklal mücadelemizi zafere ulaştıran birlik ve beraberlik ruhunun büyük eseri olduğu gibi cumhuriyetin 100’üncü yılı, hem geçmişe olan minnettarlığımızı göstermek hem de geleceğe olan umutlarımızı pekiştirmek için önemli bir dönemdir. Ülkemiz bu dönemde demokratik değerlerimize bağlı kalarak, ekonomik refahın artırılması ve eğitimde daha ileriye gitme hedeflerini taşıyor olacak.