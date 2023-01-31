Hopa'da TIR Karnesi sorunu çözüldü

Hopa TSO tarafından sürekli gündemde tutulan ve her Ankara ziyaretinde konu ile ilgili sıkıntılar gerek siyasilere ve gerekse Bakanlık düzeyinde talep edilen, “TIR Karnesi Hopa’da verilsin, mağduriyet giderilsin” taleplerinde nihayet sevindirici haber, Vekil Erkan Balta’dan geldi.

Ak parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, kendisine iletilen talepler doğrultusunda Bakanlık nezdinde girişimlerde bulunarak konunun takipçisi olmuştu. Vekil Erkan Balta ve Hopa TSO’nun girişimleri nihayet meyvesini verdi.

Müjdeli haberi Vekil Erkan Balta sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı: “Hepinizin bildiği gibi uzun zamandır Hopa’mızda TIR Karnesi bir sorundu. Firmalarımız TIR Karnesi için Trabzon ve Rize’ye gitmek zorunda kalıyordu. Yapılan görüşmeler sonucu Hopa Ticaret ve Sanayi odasında dağılmak üzere yıllarca beklenen TIR Karnesi artık Hopa’dan verilecek. Hayırlı olsun.”