Hrant Dink, Agos gazetesi önünde törenle anıldı

Gazetenin Şişli Halaskargazi Caddesi'ndeki eski binasına Hrant Dink'in portresi ile üzerinde "İnadın, umudun, cesaretin bizimle. Seninleyiz Ahparig (kardeşim). Buradayız 16 yıldır." yazılı afiş asıldı.

Hrant Dink'in arkadaşları adına bu sene konuşmayı yönetmen Emin Alper yaptı. Alper "Bugün tam 16 sene oldu. Yine içimiz buruk yine adaletin tam anlamıyla tecelli etmediğine inanarak o katilleri yaratan karanlığın hiç dağılmadığını belki de daha da koyulaştığını bilerek yine burada onun gölgesinin ebediyen uzadığı o kaldırımda toplandık. Hrant Dink'in katledilişinin üzerinden tam 16 sene geçti. Osmanbey kaldırımında yatan dostumuzun yarasından hala kan sızıyor. İçe doğru birbirine dönmüş iki ayağını arasından akan kan kendisine bir yol arıyor. Gündelik telaşları arasında koşan bir insan kalabalığından ardından ağlayan öfkeli dostlarından, adalet arayışına duvar oluş mahkeme kapılarının altından nefret ve hınç dolu kışkırtıcılarından akşamları huzurlu şekilde evine dönenlerin arasından bir yol arıyor" diye konuştu.

Törene Dink'in ailesi, yakınları ile arkadaşlarının yanı sıra HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu da katıldı.