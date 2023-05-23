HÜDA-PAR, Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulunacak
HÜDA-PAR, partilerine hakaret ettiği gerekçesiyle Meral Akşener'e suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
HÜDA-PAR, partilerine hakaret ettiği gerekçesiyle Meral Akşener'e suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti. Sosyal medya hesaplarından üzerinden açıkladılar.
Açıklama şu şekilde:
“Partimize yönelik sarfettiği çirkin, ahlak sınırlarını aşan, siyasi olgunluğa yakışmayan ve bir siyasetçinin sahip olması gereken asgari nezaketi ihlal eden hakaretleri sebebiyle Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”