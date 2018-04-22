Hükümetten CHP ve İYİ Parti'ye sert tepki

22 Nisan 2018

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP'li 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesine ilişkin, "Bu, siyasi ahlaksızlığın en yeni ve en son örneğidir, açık bir siyasi mühendisliktir. Bu kirli ve ahlaksız icraatıyla CHP yönetimi, Cumhuriyetin kurucu partisi CHP'yi bir başka partiye stepne yapmıştır." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türk siyasetinin hep ahlak ve dürüstlükle güçlendiğini, bundan sonra da ahlak ve dürüstlükle güçlenmeye devam edeceğini belirterek, siyasetçileri milletin gönlünde ve seçim sandığında var eden ve güçlü kılanın sahip oldukları ahlak ve dürüstlük olduğunu vurguladı.

CHP'nin geçmişte HDP'nin başarısı için dua ettiğini ve destek olduğunu, bugün başkalarının başarısı için duadan ötesini yaptığını ifade eden Bozdağ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"15 milletvekilini partisinden istifa ettirip başka partiye transferini sağladı. Bu, siyasi ahlaksızlığın en yeni ve en son örneğidir, açık bir siyasi mühendisliktir. Bu kirli ve ahlaksız icraatıyla CHP yönetimi, Cumhuriyetin kurucu partisi CHP'yi bir başka partiye stepne yapmıştır. Bu operasyon, geçmişte Güneş Motel'de ve 28 Şubat sürecinde kurulmuş vekil pazarının 2018'de tekrarı anlamına geliyor mu, gelmiyor mu? Ne dersiniz? CHP yönetiminin ahlaktan, dürüstlükten uzak bu tutumu, bir aldatmadır, bir hiledir. Bu, adı konulmamış bir ittifaktır. Ama bu ittifak, ilkeler ittifakı değil, ilkesizler ve ilkesizlikler ittifakıdır. Bu ittifak, şeffaf, dürüst, ahlaki ve meşru bir ittifak değildir."

"Türk milletini aldatacaklarını sanıyorlarsa aldanıyorlar"

Bekir Bozdağ, ilkeler ittifakının şeffaf, dürüstçe, ahlaklı ve meşru bir biçimde, yasaya uyarak yapılacağına işaret ederek, "Yasalar dolanarak, ahlak çiğnenerek, kirli pazarlıklarla büyük bir ilkesizliğe ve ahlaksızlığa imza atan partiler, şeffaf ve dürüstçe, yasal ve ahlaklı bir ittifakı niçin yapmıyor? Eğer CHP ve malum müttefikleri, bu kirli ve karanlık pazarlıklarla, hileli, ahlaksız, dürüst olmayan ve ilkesiz yöntemlerle aziz Türk milletini aldatacaklarını sanıyorlarsa aldanıyorlar. Türk halkı, Kılıçdaroğlu'ndan da bu ilkesizliğe ve ahlaksızlığa imza atanlardan da akıllıdır." ifadelerini kullandı.

Türk milletini aldatmak isteyenlerin hep aldandığını, kendi ahmaklıklarını akıllılık zannedenlerin kaybettiğini anımsatan Bozdağ, "Bugün de kendi hamakatlerini akıllılık zanneden CHP ve ortakları, milletimizin aklına ve basiretine toslayıp yine kaybedeceklerdir." dedi.

"24 Haziran'da iktidar olma hedefi yok"

CHP yönetiminin başarıdan, seçimi kazanmaktan ve iktidar olmaktan ümidini kestiğine dikkati çeken Bozdağ, her partinin seçimde kazanmak için planlar yapıp mücadele ederken CHP'nin kazanmak değil, kaybettirmek için plan ve hesap yaptığını kaydetti.

Bozdağ, CHP'nin 24 Haziran'da iktidar olma hedefi ve ümidinin olmadığını belirterek, "CHP yönetiminin tek derdi ve hedefi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a kaybettirmektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı, CHP yönetiminin ve bazılarının gözlerini kör etmiş, akıllarını başından almıştır. Düşmanlıktan gözleri göremez hale gelmiş ve akılları başından gitmiş olanlarla yol da yürünmez, seçim de kazanılmaz, iktidar da olunmaz." değerlendirmesinde bulundu.

"Samimi CHP'liler sandıkta hesabını soracaktır"

Yüksek Seçim Kurulunun 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekilliği genel seçimine girecek partileri açıkladığını hatırlatan Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

"CHP'nin payanda olduğu partinin, CHP desteği olmadan da seçime gireceği anlaşıldı. CHP'nin düşürüldüğü gülünç duruma ve eblehliğe bakar mısınız? Böylesine aciz bir CHP yönetimine, Türkiye emanet edilebilir mi? Elbette edilemez. Kılıçdaroğlu yönetimi ve zekası, CHP'yi rezil etmekten başka bir icraatı bugüne kadar yapamadı, bundan sonra da yapamaz. CHP'nin son yaptığı rezaletin de hamakatin de zirvesidir. Allah bunlardan, CHP'lileri de milletimizi de devletimizi de korusun. Mevcut CHP yönetiminin kendine de CHP'ye de hayrı yoktur. Kendine hayrı olmayanların, milletimize de devletimize de hayrı olmaz. Allah bunlardan ve yol arkadaşlarından milletimizi de devletimizi de korusun. Tabii ki CHP'lileri evleviyetle korusun." Başbakan Yardımcısı Bozdağ, şunları kaydetti:

"CHP'yi oylarıyla ve destekleriyle yaşatan samimi CHP'liler, eminim ki CHP'nin kirli pazarlıkların ve siyasi ahlaksızlıkların üssü haline getirilmesinin de CHP'ye bu utancın yaşatılmasının da CHP'nin gülünç duruma düşürülmesinin de 24 Haziran'da sandıkta hesabını soracaktır. Türkiye'nin yürüyüşünü, Kılıçdaroğlu da ona koçluk yapanlar da uluslararası güçler de işbirlikçiler de durdurmayacaktır. Türkiye ve Cumhurbaşkanımız, bütün şer ittifaklarına ve işbirliklerine rağmen Allah'ın yardımı, milletimizin duası ve desteğiyle yoluna devam edecektir."

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