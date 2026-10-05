HURDA TEŞVİKİ SON DURUM NEDİR? Hurda Teşvik Yasası ne zaman çıkacak?

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Trafikte bulunan yaşlı araçları hurdaya ayıran ve yeni araç alacaklara güzel fırsatlar sınan Hurda Teşvik Yasası uzun zamandır bekleniyor. On binlerce kişi her gün yeni gelişme olup olmadığını sorguluyor. İşte konuya dair detaylar...

Hurda teşviki gelecek mi?

Hurda araç teşviki konusu uzun süredir gündemde olmasına rağmen, ekim 2026 itibarıyla henüz bir gelişme yaşanmadı.

Kulislerde ve sektörel haberlerde, seçim sürecinde veya ekonomik planlamalar doğrultusunda hurda teşvikinin tekrar gündeme gelebileceği konuşuluyor.